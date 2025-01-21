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UzmanparaABD, Venezuela'dan petrol alımını durduracak
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ABD, Venezuela'dan petrol alımını durduracak

Donald Trump, ABD'nin Venezuela'dan petrol alımını muhtemelen durduracağını söyledi.

21.01.2025 - 09:04 | | Foreks Haber
ABD, Venezuela'dan petrol alımını durduracak

ABD Başkanı Donald Trump yaptığı açıklamada yönetiminin Venezuela'dan petrol alımını büyük olasılıkla durduracağını ve Güney Amerika ülkesini "çok güçlü" bir şekilde değerlendirmekte olduğunu söyledi.

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Trump ikinci dönem için yemin ettikten saatler sonra Oval Ofis'te gazetecilere yaptığı açıklamada "Onların petrolünü almak zorunda değiliz, bol miktarda petrolümüz var" dedi.

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