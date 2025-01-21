ABD, Venezuela'dan petrol alımını durduracak

ABD Başkanı Donald Trump yaptığı açıklamada yönetiminin Venezuela'dan petrol alımını büyük olasılıkla durduracağını ve Güney Amerika ülkesini "çok güçlü" bir şekilde değerlendirmekte olduğunu söyledi.

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Trump ikinci dönem için yemin ettikten saatler sonra Oval Ofis'te gazetecilere yaptığı açıklamada "Onların petrolünü almak zorunda değiliz, bol miktarda petrolümüz var" dedi.