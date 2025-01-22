ABD'de 30 yıllık mortgage faizi geriledi

ABD'de mortgage başvuruları yatay bir seyir izlerken, 30 yıllık faiz oranı beş hafta süren yükselişini sonlandırarak geri geldi, ancak hem yeniden finansmanlar hem de satın almalar için faaliyet hızını yavaşlatmaya devam eden önemli bir psikolojik seviye olan %7'nin üzerinde kaldı.

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ABD Mortgage Bankalar Birliği (MBA) ipotek başvuru araştırmasına göre 17 Ocak ile sona eren haftada mevsimsel faktörlerden arındırılmış, yeniden finansman ve alım kredilerini içeren mortgage başvuru faaliyetinden oluşan piyasa endeksi %0,1 artışla 224,6 puana çıktı.

MBA'nın yayınladığı haftalık rapora göre satın alma endeksi %0,6 artışla 163 puan olurken, refinansman endeksi %2,9 düşüşle 558,8 puana indi.

Söz konusu haftada 30 yıllık mortgage faiz oranı 7 puan daha azalarak %7,02 seviyesine geldi.

MBA Başkan Yardımcısı ve Baş Ekonomist Joel Kan, "Mortgage başvuru hacmi geçen hafta çok az değişti, ancak geleneksel satın alma hacminde küçük bir artış oldu ve bu da toplam satın alma hacmi seviyesini geçen yılın aynı dönemine göre neredeyse %2 yukarı taşıdı. Mortgage oranları hem yeniden finansmanlar hem de satın almalar için faaliyet hızını yavaşlatmaya devam eden önemli bir psikolojik seviye olan %7 civarında kaldı. Gelen ekonomik verilerin ABD Merkez Bankası'nı (Fed) şimdilik beklemede tutmasının muhtemel olduğu bir dönemde, ekonomik politika hakkındaki belirsizliklerin mortgage oranları da dahil olmak üzere uzun vadeli oranları bu seviyelerde sabit tutması muhtemel" dedi.

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Toplam başvurular içinde mortgage finansmanının payı %42,7 seviyesinden %40,4'e indi.

15 yıllık faizde oran 2 puan artışla %6,45 olurken, 5 yıllık ARM kredi faizi 23 puan artışla %6,41 seviyesine geldi. 30 yıllık jumbo (647.200 dolardan daha büyük) konut kredisi faizi ise 7 baz puan azaldı ve %6,98 oldu.