ABD'de 30 yıllık mortgage faizi geriledi

ABD Mortgage Bankalar Birliği (MBA) ipotek başvuru araştırmasına göre, 21 Şubat ile sona eren haftada mevsimsel faktörlerden arındırılmış, yeniden finansman ve alım kredilerini içeren mortgage başvuru faaliyetinden oluşan piyasa endeksi %1,2 düşüşle 214,9 seviyesine indi.

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MBA'nın yayınladığı haftalık rapora göre, satın alma endeksi %0,2 artışla 144,3 olurken, refinansman endeksi %3,6 düşüşle 572,5 puana geriledi. Söz konusu haftada, 30 yıllık mortgage faiz oranı 5 baz puan daha azaldı ve %6,88 seviyesine indi.

Toplam başvurular içinde mortgage finansmanının payı %38,7 seviyesinden %38,9'a yükseldi. 15 yıllık faizinde oran 6 baz puan düşüşle %6,25 olurken, 5 yıllık ARM kredi faizi 3 baz puan düşüşle %6,05 seviyesine geldi. 30 yıllık jumbo (647.200 dolardan daha büyük) konut kredisi faizi ise 3 baz puan azaldı ve %7,00 seviyesine indi.