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06.10.2020 - 17:29 | | AA

ABD'de açık iş sayısı ağustosta beklentileri karşılayamadı

ABD'de JOLTS Açık İş Sayısı, ağustosta 6 milyon 493 bine gerileyerek piyasa beklentisinin altında bir seyir izledi.

ABD'de açık iş sayısı ağustosta beklentileri karşılayamadı
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ABD Çalışma Bakanlığı, ağustos ayına ilişkin JOLTS Açık İş Sayısı verilerini açıkladı. Buna göre, ülkedeki açık iş sayısı ağustosta bir önceki aya göre 204 bin azalarak 6 milyon 493 bine düştü. Bu dönemde piyasa beklentilerini karşılayamayan açık iş sayısının 6 milyon 685 bin olması tahmin ediliyordu.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının etkisiyle mart ve nisan aylarında sert düşüşler kaydeden veri, mayıs ayı itibarıyla artış göstermeye başlamış, temmuzda 6 milyon 697 bin seviyesinde gerçekleşmişti. Bu dönemde açık iş sayısı inşaat ve enformasyon sektörlerinde azaldı. İşe alım sayısı ise ağustosta kayda değer bir değişim göstermeyerek 5 milyon 919 bin olarak kaydedildi.

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