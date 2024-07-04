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Uzmanpara ABD'de araç satışları arttı
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ABD'de araç satışları arttı

ABD'de otomobil ve hafif ticari araç satışları yılın ikinci çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre ciddi bir değişim göstermedi.

04.07.2024 - 09:16 | | Foreks Haber
ABD'de araç satışları arttı

Nisan-Haziran döneminde araç satışları geçen yılın aynı dönemine göre sadece yüzde 0,2 artarak 3.748.507 oldu.

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General Motors, ikinci çeyrekte de pazar liderliğini sürdürdü. Geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 0,6 artışla 696 bin 86 araç sattı. İkinci sırada yer alan Toyota yüzde 9,2 artışla 621 bin 549 araç satarken, Ford Motor da satışlarını yüzde 0,8 artırarak 536 bin 50'ye çıkardı.

Yılın ilk 6 ayına bakıldığında ise satışlar geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2,7 artışla 7.191.749 adede ulaştı.

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