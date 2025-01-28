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ABD'de araç satışlarında artış bekleniyor

ABD'de araç satışlarının Ocak ayında yıllık bazda arttığı tahmin ediliyor.

28.01.2025 - 10:37 | | Foreks Haber
ABD'de araç satışlarında artış bekleniyor

Cox Automotive son tahmininde, Ocak ayı ABD otomobil satışlarının Ocak 2024 rakamlarına göre %5'ten fazla artış göstermesinin ve yeni araç satış hızının yaklaşık 15,8 milyona ulaşmasının beklendiğini söyledi.

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Cox, “Ocak ayındaki yeni araç satışlarının üst üste dördüncü ay boyunca yıldan yıla pozitif kalması bekleniyor, ancak mevsimsel olarak her ay önemli ölçüde daha düşük olma eğilimini izleyecekler” dedi.

Aylık bazda Ocak ayı satış hacmi Aralık ayına kıyasla %25,3 düşüş gösterdi. Cox Kıdemli Ekonomisti Charlie Chesbrough, Ocak ayının araç satışları için genellikle yavaş bir ay olduğunu belirterek, Aralık ayına göre büyük bir düşüşün normal olduğunu sözlerine ekledi.

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