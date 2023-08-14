ABD'de banka kredileri yükseldi

Fed tarafından açıklanan verilere göre ABD'de artan faiz oranları nedeniyle ticari ve endüstriyel kredilerdeki büyüme durdu.

Banka kredileri 2 Ağustos'ta sona eren haftada mevsimsellikten arındırılmamış verilerle 17,25 trilyon dolara yükseldi. Krediler bir önceki hafta 17,23 trilyon dolardı.

Krediler ve finansal kiralamalar 12,11 trilyon dolardan 12,15 trilyon dolara yükselirken ticari ve sınai krediler değişmeyerek 2,75 milyar dolarda kaldı.