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ABD'de bankalar kredi standartlarını sıkılaştırdı

ABD'de bankalar, işletmeler ve hanehalkları için kredi standartlarını sıkılaştırdı.

07.11.2023 - 09:25 | | Foreks Haber
ABD'de bankalar kredi standartlarını sıkılaştırdı

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) üst düzey banka kredi yetkilileriyle yaptığı ankete göre bankalar üçüncü çeyrekte işletmeler ve hanehalkları için kredi standartlarını sıkılaştırdı. 

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Ankete göre kredi talebi Fed faiz oranı artışları karşısında ABD finansal koşullarının sıkılaştığının bir işareti olarak düştü. 

Fed işletme kredileri için standartların sıkılaştırılmasının her büyüklükteki firma için geçerli olduğunu, tüketicilerin ise ev ve konut kredileri, kredi kartları ve otomobil kredileri için daha sıkı kredi koşullarıyla karşı karşıya kaldığını bildirdi. 

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