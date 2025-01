ABD'de bilanço dönemi bu hafta başlıyor

JP Morgan Chase, Goldman Sachs, Bank of America, Citigroup, Wells Fargo başta olmak üzere büyük bankaların birçoğunun bu hafta 2024 yılının son çeyrek dönemine ilişkin mali tablolarını açıklaması bekleniyor.

15 Ocak Çarşamba günü Bank of New York Mellon, BlackRock, Citigroup, Goldman Sachs, JP Morgan Chase ve Wells Fargo bilançoları gelecek. Bank of America, Morgan Stanley ve US Bancorp'un finansalları 16 Ocak Perşembe günü ekranlara düşecek.

Yatırımcılar, inatçı enflasyon endişelerinin ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bu yıl faiz oranı indirimlerinin hızını yavaşlatabileceği beklentilerini artırmasıyla, ABD bankalarının görünümü hakkında bir fikir edinmek isteyecek.