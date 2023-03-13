ABD'de bir banka daha kapatıldı

İflasın finansal sistem üzerindeki etkilerini önlemek üzere adım atan ABD Hazinesi, ABD Merkez Bankası ve Federal Mevduat Sigorta Kurumu (FDIC), yaptıkları ortak açıklama ile mevduat sahiplerinin tam koruma altında olacağını duyurdu.

Açıklamada "faturayı vergi mükelleflerinin ödemeyeceği" de belirtildi.

Düzenleyici kurumların ortak açıklamasında "ABD bankacılık sistemi büyük ölçüde finansal kriz sonrası yapılan ve bankacılık endüstrisini koruyan reformlar sayesinde dirençli, sağlam bir temel üzerinde durmayı sürdürüyor. Bu reformlarla birlikte bugün attığımız adımlar mevduat sahiplerinin tasarruflarının güvende olmasını sağlamak için gerekli tüm adımları atacağımızın göstergesidir" denildi.

ABD Başkanı Joe Biden da yetkili kurumların özverili bir şekilde sorunları işaret etmek için çalıştığını ve çözüm bulduğunu belirterek "Amerikan halkı ve işletmeleri ihtiyaç duyduklarında banka mevduatlarının orada olacağından emin olabilir. Yaşanan bu kargaşada rolü olanları sorumlu tutmakta ve bir daha bu duruma düşmememiz için daha büyük bankalar üzerindeki denetim, düzenlemeleri sıkı tutmakta kararlıyım" dedi.

Sisteme olan güveni yeniden tesis etmeye çalışan kurumlar bankalara yönelik yeni bir acil durum fonu da açıkladı.

ABD Merkez Bankası yeni "Banka Fonlama Programı" ile kriz dönemlerinde bankaların borçlanmasının kolaylaştırılacağını belirtti.

Piyasalar da ABD yönetiminin adımlarına olumlu tepki verdi.

BİR BANKA DAHA KAPATILDI

BBC Türkçe'nin haberine göre SVB Bank'ın iflasının ardından pazar günü de New York merkezli kripto para üzerine yoğunlaşan Signature Bank piyasa düzenleyicileri tarafından kapatılmıştı.

New York Finansal Hizmetler Departmanı'ndan (DFS) yapılan açıklamada mevduat sahiplerini korumak için ABD Federal Mevduat Sigorta Kurumu tarafından Signature Bank'a kayyum atandığı duyuruldu.

8 Mart itibarıyla bankanın 89,17 milyar mevduatı ve 31 Aralık 2022 itibarıyla da 110,36 milyar dolar varlığı bulunuyordu.

Signature Bank'taki mevduat sahipleri de SVB Bank'takiler gibi paralarına bugünden itibaren erişebilecek.