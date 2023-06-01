ABD'de borç limiti tasarısı onaylandı

Federal borçlanma tavanı uygulamasını 2025'e kadar rafa kaldıran tasarı Temsilciler Meclisi'nden 117'ye karşı 314 oy ile geçti. 149 Cumhuriyetçi ve 165 Demokrat temsilcinin oyları ile geçti.

71 Cumhuriyetçi ve 46 Demokrat temsilci aleyhte oy verirken, her iki taraftan 2'şer temsilci çekimser kaldı.

Temsilciler Meclisi'nin onay verdiği tasarı Senato'dan da onay alır ise imzalaması için ABD Başkanı Joe Biden'ın önüne gidecek.

Başkan Biden yaptığı açıklamada borçlanma tavanının askıya alınmasına yönelik tasarının Temsilciler Meclisi'nden geçmesini memnuniyetle karşıladığını belirtti ve Senato'yu da tasarıyı imzalayarak yasalaştırılması için "mümkün olduğu kadar çabuk" geçirerek önüne koymaya çağırdı.