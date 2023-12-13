ABD'de bütçe açığı rekor kırdı

ABD Hazine Bakanlığı yaptığı açıklamada federal bütçe açığının kasım ayında bir önceki yıla göre %26 artarak 314 milyar dolara yükseldiğini bildirdi.

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Ekonomistler bütçe açığının 301,05 milyar dolar olmasını bekliyordu.

Kasım ayında federal gelirler bir önceki yıla göre yüzde 9, 23 milyar dolar artarak 275 milyar dolara yükseldi.

Harcamalar ise yüzde 18 artışla 589 milyar dolara yükseldi. Artışın 25 milyar dolarını ABD hükümetinin borç faiz ödemeleri oluşturdu.

Kasım ayında borç faizi için yapılan harcama 80 milyar dolarla, bir önceki yıla göre 8 milyar dolar artış gösteren 66 milyar dolarlık ulusal savunma harcamasını geride bıraktı. Hükümet tarafından yürütülen Medicare sağlık sigortası programı için yapılan harcama da 8 milyar dolar artarak 93 milyar dolara yükselirken, yoksullar ve engelliler için hükümet tarafından yürütülen Medicaid programı için yapılan harcama 2 milyar dolar artarak 50 milyar dolara ulaştı.

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En büyük harcama ise aylık sosyal güvenlik ödemeleri için yapıldı. Harcama 122 milyar dolar oldu.

Ödenmemiş 26 trilyon dolarlık hazine tahvillerinin ağırlıklı ortalama faiz oranı geçen yılın kasım ayındaki %2,22 seviyesinden geçen ay %3,10'a yükseldi.