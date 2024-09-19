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UzmanparaABD'de büyük bankalar kredi faizlerini düşürdü
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ABD'de büyük bankalar kredi faizlerini düşürdü

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz indiriminin ardından ABD'de büyük bankalar da kredi faizlerini düşürdü.

19.09.2024 - 09:06 | | Foreks Haber
ABD'de büyük bankalar kredi faizlerini düşürdü

ABD Merkez Bankası'nın 4 yıl aradan sonra ilk kez faiz indirimine gitmesinin ve federal fon faizini 50 baz puan düşürerek yüzde 4,75-5,0 seviyesine çekmesinin ardından ABD'nin en büyük bankaları da kredi faizlerini düşürdü.

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JP Morgan Chase, kredi faiz oranını bugünden geçerli olmak üzere 50 baz puan indirerek yüzde 8'e çekti.

Bank of America da JP Morgan'ı takip ederek faiz oranını yüzde 8'e düşürdü.

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