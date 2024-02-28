ABD'de büyüme revize edildi
ABD ekonomisinde büyüme rakamı 2023 yılının son çeyreği için aşağı yönlü revize edildi.
28.02.2024 - 17:04 | | Foreks Haber
ABD Ticaret Bakanlığı Ekonomik Analizler Bürosu tarafından açıklanan verilere göre 2023 yılı dördüncü çeyrekte GSYH ikinci tahminde yüzde 3,3'ten yüzde 3,2'ye düşürüldü.
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Aynı dönemde tüketici harcamaları yüzde 2,8'den yüzde 3'e, çekirdek PCE yüzde 2'den yüzde 2,1'e revize edildi.
GSYH deflatöründe ilk tahminde yüzde 1,5 olan rakam yüzde 1,7 seviyesine çekildi.