'ABD'de cari enflasyon şoku geçici'

New York Fed'in anketi kısa vadeli enflasyon bekleyişlerinde artışa işaret etse de, tüketicilerin 5 yıllık dönem için enflasyon beklentisinin yüzde 3 civarında olduğunu ortaya koydu.

New York Fed Başkanı John Williams'ın da aralarında olduğu analistlerin yazdıkları notta "Kısa vadeli enflasyon bekleyişleri yukarı yönlü trendine devam ederken, orta vadeli enflasyon bekleyişleri son birkaç ayda düzlüğe ulaşmış görünüyor ve uzun vadeli enflasyon bekleyişleri kayda değer şekilde istikrarlı" ifadelerini kullandı.