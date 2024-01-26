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ABD’de çekirdek PCE açıklandı

ABD’de çekirdek kişisel tüketim giderleri (PCE) aralıkta yıllık bazda düşüş gösterdi.

26.01.2024 - 16:36 | | UZMANPARA
ABD’de çekirdek PCE açıklandı

ABD Merkez Bankası’nın (Fed) enflasyon göstergesi açısından yakından takip ettiği çekirdek kişisel tüketim giderleri verisi açıklandı. Buna göre çekirdek PCE aralıkta yıllık bazda yüzde 3.2’den yüzde 2.9’a indi. 

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Piyasalarda beklenti çekirdek PCE’nin yıllık bazda yüzde 3 seviyesinde gerçekleşmesi yönündeydi. 

Aralıkta aylık bazda çekirdek PCE yüzde 0.2 oranında arttı. Bir önceki ay çekirdek PCE yüzde 0.1 oranında yükselmişti. 

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