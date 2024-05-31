ABD’de çekirdek PCE açıklandı
ABD Merkez Bankası’nın (Fed) enflasyonun seyri açısından yakından takip ettiği çekirdek kişisel tüketim giderleri (PCE) verisi açıklandı.
31.05.2024 - 15:37 | | UZMANPARA
ABD’de çekirdek PCE aylık bazda beklentilerin altında geldi. Buna göre nisanda aylık bazda çekirdek PCE yüzde 0.2 oranında açıklandı.
Haberin Devamı
Piyasalarda beklenti aylık bazda çekirdek PCE’nin yüzde 0.3 olarak açıklanması yönündeydi.
Nisanda yıllık bazda çekirdek PCE değişim göstermeyerek yüzde 2.8 olarak açıklandı.