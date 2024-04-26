Canlı Borsa
MİLLİYET ANA SAYFA
© Copyright 2024 Milliyet.com.tr | Giriş Yaptığınız taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Geri Dön
Uzmanpara ABD'de çekirdek PCE belli oldu
Haberler Uzmanpara ABD'de çekirdek PCE belli oldu

ABD'de çekirdek PCE belli oldu

ABD Merkez Bankası (Fed) tarafından yakından izlenen veri olan çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi (PCE) mart ayında piyasa beklentilerine paralel gerçekleşti.

26.04.2024 - 17:05 |
ABD'de çekirdek PCE belli oldu

ABD Ticaret Bakanlığı Ekonomik Analiz Bürosu'nun verilerine göre çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi (PCE) geçen ay yüzde 0,3 oldu.

Haberin Devamı

Analistler de çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksinin (PCE) yüzde 0,3 olacağını öngörüyordu.

Çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi (PCE) yıllık olarak ise yüzde 2.8 oldu.

Tanzanya'da sel felaketi: Can kaybı155'e yükseldi

Tanzanya'da sel felaketi: Can kaybı155'e yükseldi
Gazze'ye destek gösterileri: Alman polisinden, Meclis önündeki eylemcilere sert müdahale

Gazze'ye destek gösterileri: Alman polisinden, Meclis önündeki eylemcilere sert müdahale