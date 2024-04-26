ABD'de çekirdek PCE belli oldu

ABD Ticaret Bakanlığı Ekonomik Analiz Bürosu'nun verilerine göre çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi (PCE) geçen ay yüzde 0,3 oldu.

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Analistler de çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksinin (PCE) yüzde 0,3 olacağını öngörüyordu.

Çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi (PCE) yıllık olarak ise yüzde 2.8 oldu.