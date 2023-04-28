ABD'de çekirdek PCE verisi açıklandı
ABD Merkez Bankası’nın (Fed) enflasyon göstergesi açısından takip ettiği çekirdek kişisel tüketim giderleri (PCE) verisi açıklandı.
28.04.2023 - 15:35 |
ABD’de çekirdek kişisel tüketim giderleri verisi belli oldu. Buna göre martta aylık bazda çekirdek kişisel tüketim giderleri piyasa beklentileri doğrultusunda yüzde 0.3 olarak açıklandı.
Şubatta aylık bazda çekirdek kişisel tüketim giderleri yüzde 0.3 seviyesindeydi.
Martta yıllık bazda kişisel çekirdek tüketim giderleri yüzde 4.6 ile piyasa beklentisi olan yüzde 4.5 seviyesinin üzerinde gerçekleşti.
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