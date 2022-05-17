Canlı Borsa
MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
UzmanparaABD'de çelik üretimi arttı
HaberlerUzmanpara Haberleri ABD'de çelik üretimi arttı

ABD'de çelik üretimi arttı

ABD'de ham çelik üretimi haftalık bazda artış gösterdi.

17.05.2022 - 09:32 |
ABD'de çelik üretimi arttı

ABD Demir ve Çelik Enstitüsü'nün (AISI) açıkladığı verilere göre ham çelik üretimi 14 Mayıs ile sona eren haftada bir önceki haftaya göre yüzde 0,5 artarak 1 milyon 785 bin ton oldu. Üretim geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2,7 geriledi.

Çelik üreticileri söz konusu haftada yüzde 81,8 kapasite ile çalıştı.

Yılbaşından bu yana üretim geçen yılın aynı dönemine göre 1,8 düşüşle 33 milyon 410 bin ton olarak belirlendi. Çelik üreticilerinin kapasite kullanım oranı bu dönemde yüzde 80,2 olarak gerçekleşti.