ABD'de çelik üretimi azaldı

ABD Demir ve Çelik Enstitüsü (AISI) tarafından açıklanan verilere göre, ham çelik üretimi 15 Şubat ile sona eren haftada bir önceki haftaya göre %0,3 azalarak 1 milyon 670 bin ton oldu.

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Üretim geçen yılın aynı ayına göre ise %3,2 daha az oldu. Çelik üreticileri söz konusu haftada %75,0 kapasite ile çalıştı.

Çelik üretimi yılın ilk gününden verilerin açıklandığı tarihe kadar olan dönemde geçen yılın aynı dönemine göre %0,3 düşüşle 10 milyon 879 bin ton oldu. Bu dönemde kapasite kullanım oranı %74,3 olarak belirlendi.