ABD'de çelik üretimi düştü

ABD Demir ve Çelik Enstitüsü'nün (AISI) açıkladığı verilere göre ham çelik üretimi 16 Temmuz ile sona eren haftada bir önceki haftaya göre yüzde 0,6 azalarak 1 milyon 738 bin ton oldu. Üretim geçen yılın aynı ayına göre yüzde 6,7 geriledi.

Çelik üreticileri söz konusu haftada yüzde 78,9 kapasite ile çalıştı.

Yılbaşından bu yana üretim geçen yılın aynı dönemine göre 2,5 düşüşle 49 milyon 354 bin ton olarak belirlendi. Çelik üreticilerinin kapasite kullanım oranı bu dönemde yüzde 80,4 olarak gerçekleşti.