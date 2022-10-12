ABD'de çelik üretimi düştü

ABD Demir ve Çelik Enstitüsü'nün (AISI) açıkladığı verilere göre ham çelik üretimi 8 Ekim ile sona eren haftada bir önceki haftaya göre yüzde 1,2 azalarak 1 milyon 680 bin ton oldu. Üretim geçen yılın aynı ayına göre yüzde 8,5 geriledi.

Çelik üreticileri söz konusu haftada yüzde 75,3 kapasite ile çalıştı.

Yılbaşından bu yana üretim geçen yılın aynı dönemine göre 4,4 düşüşle 69 milyon 707 bin ton olarak belirlendi. Çelik üreticilerinin kapasite kullanım oranı bu dönemde yüzde 79,4 olarak gerçekleşti.