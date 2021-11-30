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ABD'de çelik üretimi geriledi

ABD'de haftalık çelik üretimi yüzde 1,3 düşüş gösterdi.

30.11.2021 - 07:27 |
ABD'de çelik üretimi geriledi

ABD Demir ve Çelik Enstitüsü'nün (AISI) açıkladığı verilere göre, ham çelik üretimi 27 Kasım ile sona eren haftada bir önceki haftaya göre yüzde 1,3 azalarak 1 milyon 837 bin ton oldu.

Üretim geçen yılın aynı haftasına göre yüzde 13,3 daha fazla oldu. Çelik üreticileri yüzde 83,2 kapasite ile çalıştılar.

Yılbaşından bu yana üretim yüzde 19,7 artışla 86 milyon 274 bin ton olarak gerçekleşti. Yılbaşından bu yana kapasite kullanımı ise yüzde 81,6 oldu.

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