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ABD'de çelik üretimi geriledi

ABD'de ham çelik üretimi haftalık bazda düşüş gösterdi.

28.06.2022 - 11:55 |
ABD'de çelik üretimi geriledi

ABD Demir ve Çelik Enstitüsü'nün (AISI) açıkladığı verilere göre ham çelik üretimi 25 Haziran ile sona eren haftada bir önceki haftaya göre yüzde 0,5 azalarak 1 milyon 750 bin ton oldu. Üretim geçen yılın aynı ayına göre yüzde 5,1 geriledi.

Çelik üreticileri söz konusu haftada yüzde 80,2 kapasite ile çalıştı.

Yılbaşından bu yana üretim geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2 düşüşle 44 milyon 166 bin ton olarak belirlendi. Çelik üreticilerinin kapasite kullanım oranı bu dönemde yüzde 80,7 olarak gerçekleşti.

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