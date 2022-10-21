ABD'de CEO'ların yüzde 91'i resesyon bekliyor
ABD'de CEO'ların yüzde 91'inin gelecek 12 ayda resesyon beklediği belirtildi.
21.10.2022 - 09:33 |
KPMG tarafından hazırlanan "2022 ABD CEO Görünümü" raporuna göre ABD'de CEO'ların yüzde 91'i gelecek 12 ayda bir resesyon yaşanmasını bekliyor.
KPMG raporuna göre resesyon bekleyen CEO'ların sadece yüzde 34'ü ılımlı ve kısa bir resesyon yaşanacağını öngörüyor.
Bununla birlikte CEO'ların yüzde 95'i kendi şirketlerinin gelecek 3 yıldaki büyümelerine güvenmeye devam etti.
Sizin İçin Seçtiklerimiz
Sizin İçin Seçtiklerimiz