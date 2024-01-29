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ABD'de çip üreticilerine destek beklentisi

ABD Başkanı Joe Biden yönetiminin çip üreticilerine milyarlarca dolar sübvansiyon vermesi bekleniyor.

29.01.2024 - 10:08 | | Foreks Haber
ABD'de çip üreticilerine destek beklentisi

Wall Street Journal'ın (WSJ) haberine göre Başkan Joe Biden yönetiminin önümüzdeki haftalarda Intel ve Taiwan Semiconductor Manufacturing Company, Limited gibi önde gelen yarı iletken şirketlerine ABD'de yeni fabrikalar kurmalarına yardımcı olmak üzere milyarlarca dolar sübvansiyon vermesi bekleniyor.

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WSJ'nin müzakereler hakkında bilgi sahibi sektör yöneticilerine dayandırdığı haberine göre yakında yapılacak duyurular akıllı telefonlara, yapay zekaya ve silah sistemlerine güç veren gelişmiş yarı iletkenlerin üretimini başlatmayı amaçlıyor.

Habere göre yöneticiler bazı duyuruların Biden'ın 7 Mart'ta yapacağı Birliğin Durumu konuşmasından önce yapılmasını bekliyor.

Gazeteye göre sübvansiyonların muhtemel alıcıları arasında Intel'in Arizona, Ohio, New Mexico ve Oregon'da devam eden ve 43,5 milyar dolardan fazla maliyeti olacak projeleri bulunuyor.

Bir başka muhtemel alıcı olan Taiwan Semiconductor Manufacturing Company, Limited, Phoenix yakınlarında toplam 40 milyar dolarlık yatırım için iki tesis inşa ediyor. Güney Koreli Samsung Electronics'in de Teksas'ta 17,3 milyar dolarlık bir projesi var.

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