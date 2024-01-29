Altın fiyatları haftaya nasıl başladı?

ABD Merkez Bankası’nın faiz indirimi zamanlamasına ilişkin belirsizlikler piyasalarda fiyatlanmaya devam ediyor. ABD ekonomisine ilişkin son gelen veriler önemle takip ediliyor.

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YILIN İLK FAİZ KARARI BEKLENİYOR

Bu hafta çarşamba günü Fed yılın ilk faiz kararını açıklayacak. Piyasalarda beklenti faizin değiştirilmemesi yönünde. Fed’in enflasyonda belirgin bir düşüş görülene kadar faiz indirimine gitmesi beklenmiyor. ABD’de son açıklanan enflasyon verisi yükseliş göstermişti.

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYIN

Öte yandan altın fiyatları son 2 haftayı da düşüşle kapattı. Özellikle piyasalarda Fed’in faiz indirimine yönelik belirsizlikler altında dalgalı bir seyre neden oluyor.

ONS ALTIN BUGÜN YÜKSELİYOR

Haftanın ilk işlem gününe 2018 dolardan başlayan ons altın şu dakikalarda yükselerek 2031 dolardan işlem görüyor. Ons altında gün içerisinde en düşük 2018 dolar, en yüksek ise 2031 dolar seviyeleri görüldü.

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GRAM ALTIN NE KADAR OLDU?

Güne 1958 liradan başlayan gram altın şu dakikalarda yükselerek 1982 liradan işlem görüyor. Gram altında gün içerisinde en düşük 1958 lira, en yüksek ise 1982 lira seviyeleri test edildi.