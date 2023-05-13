ABD'de doğal gaz aramaları geriledi

Baker Hughes tarafından paylaşılan rapora göre 12 Mayıs ile sona eren bir haftalık dönemde doğal gaz arayan sondaj kule sayısı 16 adet düşüşle 141 adede geriledi. Böylece yaşanan bu yaklaşık yüzde 10'luk düşüş 2016 yılı Şubat ayından bu yana yaşanan en keskin gerileme oldu.

Ülkede gaz fiyatları düşük talep ve kısıtlı ihracat kapasitesi nedeniyle geçen yılın ağustos ayında zirveye ulaştığından bu yana yaklaşık yüzde 75 düştü.

Sondaj kule verilerinin açıklanmasının ardından gaz fiyatları dün akşam yaklaşık yüzde 6,6 artış gösterdi.

ABD'de faaliyetini sürdüren petrol ve doğal gaz sondaj kule sayısı da üst üste ikinci haftasında da geriledi. Sondaj kule sayısı 17 adet azalarak 731 adet oldu.

ABD'de sondaj kulelerinin 707 adedi karada, 22 adedi açık sularda, 2 adedi ise iç sularda yer aldı. Önceki haftaya göre karada bulunan sondaj kule sayısı 18 adet azalırken, iç sularda bulunan sondaj kule sayısı 1 adet arttı.



Ülkede petrol sondaj kule sayısı 2 adet düşüşle 586 adet olurken, doğal gaz ve petrol ortak sondaj kule sayısı 1 adet artışla 4 adet olarak açıklandı.

En büyük petrol üretim merkezi olan Teksas'ta kule sayısı 2 adet düşüşle 366 adet olurken, diğer büyük merkezlerden New Mexico'da 1 adet artışla 108 seviyesine geldi.

En büyük enerji havzası olan Permian bölgesinde kule sayısı 3 adet düşüşle 353 adede geriledi.