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ABD'de doğal gaz fiyatı 3 yılın dibinde

ABD'de doğal gaz fiyatı 3 yılın en düşük seviyesine indi.

08.02.2024 - 09:51 | | Foreks Haber
ABD'de doğal gaz fiyatı 3 yılın dibinde

ABD doğal gaz vadeli işlemlerinde fiyat 2024 yılı ile birlikte keskin şekilde düşüyor. Doğal gaz fiyatı yılbaşından bu yana %22 gerileyerek dün son üç yılın en düşük seviyesine ulaştı. Üretimin rekora yakın gerçekleştiği ortamda ılıman havanın ısınma amaçlı gaz talebini düşürmesi fiyatları aşağı çekti.

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Vadeli gaz kontratları çarşamba günü 4,2 cent ya da %2,1 düşerek milyon İngiliz termal birimi (mmBtu) başına 1,967 dolardan işlem gördü ve Eylül 2020'den bu yana en düşük kapanışını gerçekleştirdi.

New York'taki Again Capital LLC'nin ortaklarından John Kilduff, "En büyük kaybedenler spekülatörler ve hedge yapmayan üreticiler" dedi.

Price Futures Group'ta Analist Phil Flynn, "Bu durum küçük üreticiler için yıkıcı. Eğer fiyatlarda bir rahatlama görmezlerse sektördeki bazı kişiler bana bu küçük üreticilerin çoğunun dükkanı kapatmak zorunda kalacağını söylüyor" diye konuştu.

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