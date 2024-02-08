Dolar ve euro ne kadar oldu?

Geçen hafta cuma günü ABD’de tarım dışı istihdamın beklentilerin üzerinde artmasının ardından ABD 10 yıllık tahvil faizi ve dolar endeksinde sert yükselişler görülmüştü. Daha sonrasında ise Fed Başkanı Jerome Powell’ın faiz indirimi konusunda aceleci olmayacaklarını söylemesi ile birlikte pazartesi günü piyasada hareketli seyir devam etti.

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Pazartesi günü dolar endeksi 104.604 ile sert yükseliş gösterirken, ABD 10 yıllık tahvil faizi yüzde 4.177’yi gördü. Haftanın kalanında ise piyasalarda daha sakin bir seyir görüldü.

FED CEPHESİNDEN DİKKAT ÇEKEN FAİZ MESAJI

Öte yandan Richmond Fed Başkanı Thomas Barkin, faiz indirimleri konusunda 'sabırlı' olmanın mantıklı olduğunu söyledi.

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Barkin çarşamba günü Washington D.C. Ekonomi Kulübü etkinliğinde yaptığı konuşmada, "Dürüst olmak gerekirse, benim tahminim belirsiz. Bu yüzden sabırlı olmanın makul bir fikir olduğunu düşünüyorum" dedi.

Bugün dolar endeksi 104.026 ile yatay hareket ederken, ABD 10 yıllık tahvil faizi yüzde 4.102 ile geriliyor.

DOLAR/TL SAKİN SEYREDİYOR

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Dolar/TL haftanın dördüncü işlem gününe 30.58’in üzerinde başladı. Kur şu dakikalarda sakin bir seyir izleyerek 30.60 liradan işlem görüyor. Dolar/TL’de gün içerisinde en düşük 30.50, en yüksek ise 30.60 seviyeleri görüldü. Euro ise aynı dakikalarda 33.09 lira ile primli hareket ediyor.