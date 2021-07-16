'ABD'de ekonomik toparlanma sürüyor'

Raporda ABD ekonomisinde büyümenin güçlü seyrettiği ortamda istihdam tarafında da kapsamlı toparlanma izlendiği belirtildi.

Fed'in bölge başkanlıkları tarafından ortak hazırlanan raporda istihdam büyümesinin düşük nitelikli işlerde de yaşanmakta olduğunun altı çizildi.

Bej Kitap'ta öte yandan fiyatlarda da yükselişin devam etmekte olduğuna vurgu yapıldı. Fiyatlarda artışın ortalama üzeri bir hızda devam etmekte olduğu vurgulandı.

Raporda, "Her ne kadar bazı alanlardan fiyat artışlarının geçici olduğu raporu gelse de artan girdi maliyetleri ve satış fiyatları yükselişinin gelecek aylarda da süreceği tahmin ediliyor" ifadeleri yer aldı.