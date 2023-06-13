ABD'de enflasyon 2 yılın dibinde

Mayıs ayında ABD'de tüketici fiyatları bir önceki aya göre yüzde 0,1 ve yıllık yüzde 4 olarak gerçekleşti.

Mayıs ayında enerji fiyatları yüzde 3,6 düşerken, gıda fiyatları yüzde 0,2 yükseldi. 12 aylık dönemde enerji fiyatları yüzde 11,7 azalırken, gıda fiyatlarında artış yüzde 6,7 oldu.

Enerji ve gıda dışarıda bırakıldığında tüketici fiyatları mayıs ayında bir önceki aya göre yüzde 0,4 ve yıllık yüzde 5,3 yükseldi. Çekirdek TÜFE de son 12 ayda görülen en düşük seviyede gerçekleşti.

Mayıs ayında reel ortalama haftalık kazançlar yüzde 0,1 geriledi.