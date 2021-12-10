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ABD'de enflasyon 39 yılın zirvesinde

ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) artışını sürdürdü ve yıllık bazda son 39 yılın en yüksek seviyesine çıktı.

10.12.2021 - 17:11 |
ABD'de enflasyon 39 yılın zirvesinde

ABD Çalışma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, geçen ay tüketici fiyatları bir önceki aya göre yüzde 0,8 arttı. Piyasa beklentisi artışın yüzde 0,7 olacağı yönündeydi.

Tüketici fiyatlarında yıllık bazda artış yüzde 6,8 olarak gerçekleşti. Analistler de yıllık artışın yüzde 6,8 olacağı tahmininde bulunmuşlardı. Böylece yıllık tüketici fiyatları 1982 yılından bu yana en yüksek seviyesini görmüş oldu.

Çekirdek fiyat olarak kabul edilen gıda ve enerji hariç tüketici fiyatları bir önceki aya göre yüzde 0,5, yıllık yüzde 4,9 arttı. Analistlerin beklentisi de aynı sırayla yüzde 0,5 ve yüzde 4,9 artış olacağı yönündeydi.

 

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