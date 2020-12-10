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10.12.2020 - 17:33 | | AA

ABD'de enflasyon arttı

ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), kasımda aylık yüzde 0,2 ve yıllık yüzde 1,2 artarak beklentileri geride bıraktı.

ABD'de enflasyon arttı
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ABD Çalışma Bakanlığı, kasım ayına ilişkin TÜFE verisini açıkladı. Buna göre, Amerikalı tüketicilerin yaşam maliyeti, kasımda bir önceki aya kıyasla yüzde 0,2 arttı.

Mart, nisan ve mayıs aylarında düşüş kaydeden, haziran itibarıyla artış eğilimi gösteren veriye ilişkin piyasa beklentisi, kasımda yüzde 0,1 artması yönündeydi. TÜFE, ekimde ise aylık bazda değişim kaydetmemişti.

Ülkede tüketici fiyatları, kasımda yıllık bazda yüzde 1,2 artarak beklentilerin biraz üzerine çıktı. Yıllık enflasyonun kasımda yüzde 1,1 artacağı tahmin ediliyordu.

Tüketici fiyatları, ekimde de yıllık bazda yüzde 1,2 artmıştı. Kasım ayında ikinci el araçlarda yıllık yüzde 10,9'luk fiyat artışı yaşanırken, gıda fiyatları yüzde 3,7, sağlık hizmetleri fiyatları yüzde 3,2 ve barınma maliyeti yüzde 1,9 arttı. Aynı dönemde enerji fiyatlarında yüzde 9,4'lük azalış görüldü.

Değişken enerji ve gıda fiyatlarını içermeyen çekirdek TÜFE de kasımda aylık bazda yüzde 0,2 arttı. TÜFE'ye ilişkin piyasa beklentileri bu dönemde yüzde 0,1 artması yönündeydi.

Çekirdek enflasyon, yıllık bazda ise yüzde 1,6 artarak beklentilerle paralel bir seviyede gerçekleşti.

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