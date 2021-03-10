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ABD'de enflasyon arttı

ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), şubatta aylık yüzde 0,4 ve yıllık yüzde 1,7 artış gösterdi.

10.03.2021 - 17:16 | | AA
ABD'de enflasyon arttı

ABD Çalışma Bakanlığı, şubat ayına ilişkin TÜFE verisini açıkladı. Buna göre, Amerikalı tüketicilerin yaşam maliyeti, şubatta bir önceki aya kıyasla yüzde 0,4 arttı. Bu dönemde TÜFE verisi, piyasa beklentileriyle paralel bir seyir izledi. TÜFE, ocakta ise aylık bazda yüzde 0,3 artmıştı.

Ülkede tüketici fiyatları, şubatta yıllık bazda da yüzde 1,7 artarak beklentiler dahilinde gerçekleşti. Şubat 2020'den bu yana en yüksek seviyeye ulaşan yıllık enflasyon ocakta yüzde 1,4 artış kaydetmişti.

Geçen ay en yüksek fiyat artışı yüzde 9,9 ile akaryakıt kaleminde meydana geldi. Benzin fiyatlarına ilişkin endeks aynı dönemde yüzde 6,4 artarken, genel olarak enerji kalemi şubatta yüzde 3,9 yükseldi. Gıda fiyatlarına ilişkin endeks ise yüzde 0,2'lik artış kaydetti.

Değişken enerji ve gıda fiyatlarını içermeyen çekirdek TÜFE ise şubatta aylık yüzde 0,1 arttı. Çekirdek TÜFE'ye ilişkin piyasa beklentileri bu dönemde yüzde 0,2 artması yönündeydi.

Çekirdek enflasyon, yıllık bazda ise yüzde 1,3 artarak beklentilerin altında kaldı. Söz konusu verinin yüzde 1,4 artması bekleniyordu.

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, 4 Mart'ta yaptığı bir konuşmada, ekonomideki toparlanmayla enflasyonda geçici bir artış görülebileceğini belirtmişti.

Powell, "Ekonomi toparlanırken, enflasyonun baz etkileriyle yükselmesini bekliyoruz. Bu, fiyatlar üzerinde biraz yukarı yönlü baskı yaratabilir." değerlendirmesinde bulunmuştu. Fed Başkanı Powell, enflasyonda geçici bir artış görülmesi halinde "sabırlı" olacaklarını kaydetmişti.

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