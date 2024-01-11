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ABD’de enflasyon beklentileri aştı

ABD'de aralıkta tüketici fiyatları aylık ve yıllık bazda piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşti.

11.01.2024 - 16:31 | | UZMANPARA
ABD’de enflasyon beklentileri aştı

ABD’de aralık ayı enflasyon rakamları açıklandı. Buna göre ABD'de tüketici fiyatları yıllık bazda yüzde 3.4, aylık bazda ise 0.3 oranında artış gösterdi.

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ABD’de yıllık enflasyonun 3.2 seviyesine yükselmesi bekleniyordu. Aylık enflasyonun ise yüzde 0.2 oranında artması öngörülüyordu. 

Çekirdek tüketici fiyatları aylık bazda yüzde 0.3 artışla piyasa beklentilerine paralel gerçekleşti.

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