ABD'de enflasyon beklentileri düştü

New York Fed'in yayınladığı rapora göre, Amerikalı tüketicilerin orta vadeli enflasyon beklentileri Temmuz ayında önemli ölçüde azalırken, fiyat baskılarına ilişkin yakın ve uzun vadeli görünümleri sabit kaldı, ancak hanehalkı borçlarını ödeyebilme konusunda giderek daha fazla endişe duyuyor.

Haberin Devamı

Rapora göre, 3 yıllık medyan enflasyon beklentisi Haziran ayındaki %2,9'dan %2,3'e gerileyerek New York Fed'in aylık Tüketici Beklentileri Anketi'ni başlattığı 2013 yılından bu yana en düşük değerini aldı. Bir yıllık ve beş yıl için enflasyon beklentileri ise sırasıyla %3,0 ve %2,8'de sabit kaldı.

Enflasyonun son ölçümleri Fed'in %2'lik hedefine doğru geri döndüğünü gösteriyor ve merkez bankasının önümüzdeki ay faiz oranlarını düşürmesi bekleniyor.

Tüketiciler - özellikle düşük gelirli haneler - önümüzdeki yıl bir borç ödemesini kaçırma ihtimallerinin daha yüksek olduğunu düşünüyor.