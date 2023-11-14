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ABD’de enflasyon beklentilerin altında kaldı

ABD’de enflasyon rakamları ekim ayında piyasa beklentilerinin altında gerçekleşti.

14.11.2023 - 16:33 | | UZMANPARA
ABD’de enflasyon beklentilerin altında kaldı

ABD’de ekim ayı enflasyon rakamları açıklandı. Buna göre yıllık bazda tüketici fiyatları ekim ayında yüzde 3.7’den yüzde 3.2’ye geriledi. 

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Piyasalarda beklenti ekim ayında yıllık enflasyonun yüzde 3.3 seviyesine inmesi yönündeydi. 

Aylık bazda ise tüketici fiyatları artış göstermedi. Ekonomistler aylık bazda tüketici fiyatlarının yüzde 0.1 oranında artmasını bekliyordu. 

Çekirdek tüketici fiyatları ise aylık bazda yüzde 0.2, yıllık bazda yüzde 4.0 oranında geldi. Piyasalarda beklenti aylık bazda yüzde 0.3, yıllık bazda yüzde 4.1 oranında gerçekleşmesi yönündeydi. 

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