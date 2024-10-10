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ABD'de enflasyon beklentilerin üzerinde

ABD enflasyonu Şubat 2021'den bu yana en düşük noktaya ulaştı, ancak bazı fiyat baskıları devam ediyor. Tüketici fiyatlarında artış Eylül ayında beklentilerin üzerine çıktı.

10.10.2024 - 15:56 | | Foreks Haber
ABD'de enflasyon beklentilerin üzerinde

Yıllık enflasyon yüzde 2,5 olan Ağustos ayına göre gerilese de yüzde 2,3 olan beklentilerin üzerinde yüzde 2,4 olarak gerçekleşti.

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Tüketici fiyatları Eylül ayında bir önceki aya göre yüzde 0,2 arttı. Beklenti yüzde 0,1 artış olacağı yönündeydi.

Eylül ayında çekirdek enflasyon ise yıllık yüzde 3,3 olarak gerçekleşti. Enerji ve gıda hariç fiyatlar bir önceki aya göre yüzde 0,3 arttı. Beklenti yüzde 0,2 artış olacağı yönünde oluşmuştu.

Enerji fiyatları Eylül ayında yüzde 1,9 gerilerken, gıda fiyatları ise yüzde 0,4 yükseldi. Eylülde reel ortalama haftalık kazançlar yüzde 0.1 düştü.

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