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ABD'de enflasyon beklentisi geriledi

ABD'de gelecek 12 ay için enflasyon beklentisi Mayıs 2021'den bu yana görülen en düşük seviyeye indi.

13.06.2023 - 09:48 |
ABD'de enflasyon beklentisi geriledi

New York Fed tarafından yayınlanan rapora göre, ABD'de gelecek 12 ay için enflasyon beklentisi Mayıs 2021'den bu yana görülen en düşük seviyeye indi.

Mayıs ayı tüketici beklentileri anketine katılanların gelecek 12 ay için enflasyon beklentileri nisan ayındaki yüzde 4,4'ten yüzde 4,1'e geriledi.

Katılımcılar 3 yıl sonrasının enflasyonu için beklentilerini ise yüzde 2,9'dan yüzde 3'e çıkardı. 5 yıllık enflasyon beklentisi de yüzde 2,6'dan 2,7'ye yükseldi.

Ankete katılanlar gıda, kira, ilaç ve eğitim maliyetlerinin gelecek 12 ayda düşmesini beklediklerini ifade ederlerken, konut fiyat beklentileri yükselişini devam ettirdi. Benzin fiyatlarında artış beklentisi de yüzde 5,1 seviyesini korudu.

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