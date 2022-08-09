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ABD'de enflasyon bekleyişleri düştü

ABD'de 1 ve 3 yıl vadeli enflasyon bekleyişleri temmuz ayında keskin şekilde düşüş gösterdi.

09.08.2022 - 09:38 |
ABD'de enflasyon bekleyişleri düştü

New York Fed tarafından yapılan tüketici anketinin temmuz ayı sonuçlarına göre gelecek 1 yıl için enflasyon bekleyişlerinden medyan değer haziran ayındaki yüzde 6,8'den yüzde 6,2'ye ve gelecek 3 yıl için enflasyon beklentisi yüzde 3,6'dan yüzde 3,2'ye geriledi.

Enflasyon bekleyişleri tüm tüketici gruplarında düşüş gösterirken, enflasyonda düşüş beklentisi olan en yüksek grubun yıllık kazancı 50 bin doların altında olan hanehalkları oldu.

Önümüzdeki 5 yıla ilişkin enflasyonda medyan beklenti de temmuz ayında, haziran ayındaki yüzde 2,8'den yüzde 2,3'e indi.

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