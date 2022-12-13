ABD'de enflasyon bekleyişleri geriledi

New York Fed'in Tüketici Bekleyişleri Anketi'ne göre gelecek 12 ay için enflasyon beklentisi kasım ayında, ekim ayındaki yüzde 5,9'dan 5,2'ye indi. Gelecek 12 ay için enflasyon beklentisi bu yıl görülen en düşük oran oldu.

Gelecek 3 yıl için enflasyon beklentisi yüzde 3,1'den 3'e gerilerken, 5 yıl için enflasyon beklentisi de yüzde 2,4'ten yüzde 2,3'e düştü.

Anket tüketicilerin gelecek 12 aydaki benzin fiyatı artışı için beklentilerinin yüzde 5,3'ten yüzde 4,7'ye gerilediğini de gösterdi. Bu, 2020 yılı Mayıs ayından bu yana görülen en düşük artış beklentisi olarak kayıtlara geçti.