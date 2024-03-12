ABD’de enflasyon rakamları açıklandı

ABD'de şubat ayında tüketici enflasyonu yıllık bazda piyasa beklentilerinin üzerinde geldi.

Haberin Devamı

ABD Çalışma Bakanlığı verilerine göre tüketici fiyatları şubat ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 3,2 arttı. Piyasa beklentisi bir önceki ay yüzde 3,1 olan enflasyon artış hızının aynı kalacağı yönündeydi.

Aylık bazda ise tüketici fiyatları beklentilere paralel yüzde 0,4 olarak açıklandı. Piyasalar bir önceki ay yüzde 0,3 olan artışın, geçen ay yüzde 0,4 seviyesinde olmasını bekliyordu.

Gıda ve enerji hariç tutularak hesaplanan çekirdek enflasyon aylık yüzde 0,4, yıllık yüzde 3,8 yukarı geldi. Analistler çekirdek enflasyonun aylık yüzde 0,3, yıllık yüzde 3,7 artış göstereceği yönünde görüş belirtmişlerdi.

Ülkede enerji fiyatları aylık yüzde 2,3 artarken, yıllık yüzde 1,9 düştü. Gıda fiyatları aylık değişmedi, yıllık yüzde 2,2 arttı.

Haberin Devamı

Şubat ayında reel ortalama haftalık kazançlar değişim göstermedi.