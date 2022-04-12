ABD'de enflasyon rekor kırdı

Piyasa beklentisi ise tüketici fiyatlarının yıllık bazda yüzde 8.4 oranında artması yönündeydi.

ABD’de tüketici fiyatları martta aylık bazda yüzde 1.2 oranında artarak piyasa beklentilerine paralel geldi.

Çekirdek gösterge olan gıda ve enerji hariç tüketici fiyatları mart ayında yıllık yüzde 6,5 ile beklentilerin hafif altında kaldı. Aylık bazda çekirdek enflasyon ise yüzde 0,3 olarak kaydedildi.

ABD’de enflasyon şubat ayında yıllık bazda yüzde 7.9 artarak son 40 yılın zirvesine çıkmıştı. Enflasyonun tırmanışa geçmesi ABD Merkez Bankası’nı (Fed) sıkı para politikası uygulamaya zorluyor.

Fed’in yüksek enflasyona karşın mayıs ayında gerçekleştirilecek olan toplantıda politika faizini 50 baz puan artırması bekleniyor.