ABD'de enflasyon rekor kırdı

Piyasaların merakla beklediği ABD enflasyon rakamları açıklandı. Buna göre ABD'de TÜFE mayıs ayında yıllık bazda yüzde 8.6 oranında arttı. Böylelikle enflasyon 41 yılın rekorunu kırmış oldu.

Ekonomistlerin beklentisi ise mayıs ayında TÜFE'nin yıllık bazda yüzde 8.3 oranında artacağı yönündeydi. Bir önceki ay TÜFE yüzde 8.3 oranında açıklanmıştı.

TÜFE mayısta aylık bazda yüzde 1 oranında artarak yüzde 0.7 olan beklentilerin üzerinde geldi.

Çekirdek fiyat olarak kabul edilen gıda ve enerji hariç TÜFE bir önceki aya göre yüzde 0,6, yıllık yüzde 6 arttı. Ekonomistlerin beklentisi aynı sırayla yüzde 0,5 ve yüzde 5,9 yükseliş olacağı yönündeydi.

Ülkede enerji fiyatları aylık yüzde 3,9, yıllık yüzde 34,6 artış gösterirken, gıda fiyatlarında aylık yüzde 1,2, yıllık yüzde 10,1 yükseliş yaşandı.

Ortalama haftalık kazançlar yüzde 0,7 düşüş gösterdi.