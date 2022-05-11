ABD'de enflasyon zirveden döndü

Piyasaların merakla beklediği ABD enflasyon rakamları açıklandı. Buna göre tüketici fiyatları nisan ayında yıllık bazda yüzde 8.3 oranında arttı. Piyasa beklentisi ise tüketici fiyatlarının yıllık bazda yüzde 8.1 oranında yükseleceği yönündeydi.

Mart ayında tüketici fiyatları yıllık bazda 8.5 oranında artarak 40 yılın zirvesine çıkmıştı. Nisan artışın yavaşlamasıyla birlikte enflasyon zirveden dönmüş oldu.

Tüketici fiyatları nisanda aylık bazda yüzde 0.3 oranında arttı. Piyasa beklentisi ise yüzde 0.2 oranında yükseliş olacağı yönündeydi. Tüketici fiyatları martta aylık bazda yüzde 1.2 oranında artmıştı.

Çekirdek tüketici fiyatları nisan ayında yıllık bazda yüzde 6.2 oranında arttı. Piyasalar yüzde 6 oranında bir yükseliş bekliyordu. Çekirdek tüketici fiyatlarında aylık bazda artış yüzde 0.6 oranında gerçekleşti.