ABD'de federal bütçe açık verdi

ABD Hazine Bakanlığı verilerine göre federal bütçe açığı Şubat ayında faiz maliyetlerinin etkisiyle artmaya devam etti. 1 Ekim 2023'te başlayan mali yılın ilk 5 ayında bütçe açığı 828 milyar dolara ulaştı.

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Şubat ayında bütçe açığı 296 milyar dolar ile Şubat 2023'teki 262 milyar dolarlık açıktan %13 daha yüksek seviyede gerçekleşti. Harcamalar %8 artarak 567 milyar dolara ulaşırken, gelirler %3 artarak 271 milyar dolara yükseldi.

Ekonomistler şubat ayında 299 milyar dolar açık bekliyordu.

Mali yılın ilk beş ayında bütçe açığı geçen yılın aynı dönemine göre 106 milyar dolar arttı

Hazine, ilk 5 ayda hem gelirlerin hem de harcamaların rekor düzeyde olduğunu, gelirlerin %7 artışla 1.856 trilyon dolara, harcamaların ise %9 artışla 2.684 trilyon dolara ulaştığını açıkladı.