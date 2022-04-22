ABD'de görevinden ayrılan CEO'ların sayısı arttı

Sermaye piyasası danışmanlığı ve yönetici koçluk şirketi Challenger, Gray & Christmas tarafından hazırlanan rapora göre işten ayrılan CEO'ların sayısı ocak-mart döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 28,7 artarak 395 oldu. Geçen yılın aynı döneminde işten ayrılan CEO sayısı 307 olarak kayıtlara geçmişti.

Bir önceki dönem ile karşılaştırıldığında ise artış yüzde 14,2 oldu.

Mart ayında işten ayrılan CEO sayısı 119 ile bu yılın en düşük rakamı oldu. Ocak ayında 125, şubat ayında 151 CEO'nun işten ayrıldığı açıklanmıştı.