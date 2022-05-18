ABD'de görevinden ayrılan CEO'ların sayısı arttı

Sermaye piyasası danışmanlığı ve yönetici koçluk şirketi Challenger, Gray & Christmas tarafından hazırlanan rapora göre ABD'li şirketlerde işten ayrılan CEO'ların sayısı nisan ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 7,5 azalarak 123 oldu. Geçen yılın aynı ayında işten ayrılan CEO sayısı 133 olmuştu.

Bir önceki ay açıklanan 119 rakamıyla karşılaştırıldığında ise nisan ayında işten ayrılan CEO'ların sayısı yüzde 3,4 artış kaydetti.

Yılın ilk 4 ayında işten çıkarılan CEO'ların sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 18 artışla 518'e ulaştı.